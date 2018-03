VIDEO: Leeuw uit Bulgarije bij opvangcentrum Felida

Opvangcentrum Felida Big Cat Centre in Nijeberkoop is sinds dinsdag een leeuw rijker. De leeuw komt uit een illegale dierentuin in Bulgarije. Daar werd illegaal met leeuwen gefokt, met als resultaat inteelt. De nieuwe leeuw van Felida loopt slecht en heeft waarschijnlijk neurologische problemen.

Volgens woordvoerder Barbara van Genne kwam het dier in Bulgarije nauwelijks buiten, kreeg hij slecht te eten en was hij uitgedroogd. Intussen is hij weer wat aangesterkt, maar heeft hij nog een lange weg te gaan, zegt Van Genne.