UPDATE: Eerste kievitsei Terschelling en Ameland gevonden

Op Terschelling is het eerste kievitsei gevonden. Steven Klijn zag het liggen in een weiland vlakbij Formerum. De vinder is in het zonnetje gezet, onder toeziend oog van de Vogelwacht van Terschelling. Er mag nu niet meer naar kievitseieren worden gezocht in het vrije veld op het eiland.

Gerardus van Leeuwen heeft het eerste kievitsei van de gemeente Ameland gevonden. Dinsdagmiddag rond half vijf vond hij het ei aan de oostkant van de Reewei in Hollum. Van Leeuwen wordt woensdagmiddag gehuldigd op het gemeentehuis.