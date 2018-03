Bert Otten uit Amsterdam is gevraagd als informateur voor de gemeente Heerenveen. Hij werd benaderd door de PvdA, die vorige week tijdens de verkiezingen de grootste partij werd in die gemeente. Vorig jaar was Otten ook informateur, voor de nieuwe gemeente Leeuwarden. Hij was eerder wethouder in Hengelo en werkt nu bij Radar Advies in Amsterdam.