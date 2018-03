In diverse dorpen tussen Leeuwarden en Wommels is dinsdagmiddag drie uur lang een waterstoring geweest. Onder andere in Mantgum, Wommels, Bears, Wiuwert en Boazum kwam geen of weinig water uit de kraan. Volgens Vitens kwam dat door een breuk in de waterleiding. Rond drie uur had Vitens het probleem opgelost.