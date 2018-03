Leerlingen maken kennis met beroepen agent en bakker

Hoe kiezen kinderen de juiste opleiding, waarmee later ook een goede baan is te vinden? Een beroepskeuze maken is voor veel jongeren een probleem. Opleidingen bieden zoveel verschillende richtingen. Toch moeten scholieren al vroeg een richting kiezen, vooral op het vmbo. Daarom is er het project 'On Stage', om kinderen kennis te laten maken met de praktijk. Zo'n 1000 Friese vmbo-leerlingen zijn dinsdag bij 150 bedrijven op bezoek geweest, om te zien wat de praktijk inhoudt.

In het centrum van Heerenveen konden de leerlingen met de politie meelopen. Er was een aantal situaties gecreëerd: een man die een auto vernielt, dronkenschap, diefstal of een zwerver die voor overlast zorgt. Bij bakker Verloop in Heerenveen waren de kinderen te gast, om van dichtbij te zien hoe het bakken van een taart of een oranjekoek in zijn werk gaat. Beide beroepen, bakker en politie, trekken veel belangstelling van de jongeren.