Brandweer rukt uit voor brand in boerderij Tsienzerbuorren

In Reduzum heeft aan het begin van dinsdagmiddag brand gewoed in het dak van een boerderij aan de Tsienzerbuorren. Bij de brand kwam veel rook vrij. Omwonenden kregen van de brandweer het advies om uit de rook te blijven. De bewoners konden zelf uit het gebouw komen en hebben hulp gekregen van Salvage bij het afhandelen van de schade. De brandweer was met groot materieel uitgerukt, om het vuur te bestrijden.