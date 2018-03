Schiermonnikoog en Ameland blij met komst windmolenpark

De gemeenten Schiermonnikoog en Ameland zijn blij met het nieuwe windmolenpark, dat in de Noordzee boven Schiermonnikoog moet komen. Het Rijk heeft het gebied naast het bestaande windmolenpark Gemini aangewezen als een van de drie gebieden in de Noordzee, waar in 2023 nieuwe parken moeten staan. De gemeenten zijn blij met deze keuze van het kabinet voor duurzame energie.

Vanwege de afstand zijn de windmolens niet vanaf het eiland te zien. Een woordvoerder van de gemeente Ameland zegt wel, dat een windmolenpark verstorend kan werken voor de scheepvaart en de vogels, maar wegen de nadelen niet op tegen de voordelen van schone energie.

Burgemeester Ineke van Gent van Schiermonnikoog hoopt dat met de komst van het windmolenpark de mogelijke gaswinning in de Noordzee boven Schiermonnikoog van de baan is. De gemeente is tegen die gaswinning. Het bedrijf Hansa doet momenteel proefboringen. De komst van het boorplatform zorgde voor veel protest op het eiland.