Paard Derek verkocht aan zorgboerderij De Seedykstertoer

Het paard Derek Buitenzorg, het drafpaard van de sportredactie van Omrop Fryslân, heeft een nieuw onderkomen. Hij gaat naar De Seedykstertoer in Marrum. Derek is verkocht aan eigenaars Gerben en Aukje Visbeek van de toeristische zorgboerderij en is dinsdag naar zijn nieuwe thuis gebracht. In januari liep Derek zijn 64e en laatste koers, hij werd toen zesde. Sindsdien werd er gezocht naar een nieuwe eigenaar voor het paard.

Gerben en Aukje Visbeek hebben eerder ook Freya opgevangen, het witte paard dat in oktober 2006 met zo'n tweehonderd andere paarden werd ingesloten door het zeewater op het Noarderleech bij Marrum. De grote groep paarden was enkele dagen wereldnieuws. Freya stierf in november 2017.