Ruimte in verpleeg- en verzorgingshuizen in kaart brengen

Zorgorganisaties en huisdokters pakken met elkaar het probleem aan van ouderen die onnodig lang een ziekenhuisbed bezet houden. Ze komen met een website. Daar is te zien in welk verpleeg- en verzorgingshuis nog ruimte is. Ouderen wonen tegenwoordig langer zelfstandig thuis. Wanneer ze in een ziekenhuis terecht komen, blijven ze daar vaak langer dan nodig is. Ze zijn nog niet gezond genoeg om naar huis te gaan.

Bejaardentehuizen hebben wel ruimte voor ouderen die nog beter moeten worden. Vaak weten ziekenhuizen en huisartsen niet waar nog plaats is. De nieuwe website brengt alles in kaart en moet het probleem oplossen.