De politie maakt zich zorgen over het zware explosief, dat is gebruikt bij de grote knal bij Droegeham. Door de knal ontstond een groot gat in de grond en zijn kluiten aarde wel 25 meter ver weggeslingerd.

Eerder werd gezegd dat vijf jongens zich hadden gemeld, maar dat is volgens de politie een misverstand. De politie wil graag weten wat er is gebruikt bij de explosie en zoekt getuigen.