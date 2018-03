Rutger Hauer zal film opnemen in Groningen

Het had een geheim moeten blijven, maar acteur Rutger Hauer uit Beetsterzwaag heeft in het televisieprogramma De Wereld Draait Door toch verteld dat hij gaat spelen in een nieuwe film. Die film wordt opgenomen in Zoutkamp, in de provincie Groningen. Dat meldt RTV Noord.

Productiemaatschappij Fourcorners heeft bevestigd dat er een korte speelfilm zal worden opgenomen over een oude man, die al zijn hele leven visser is. Tot zijn grote ergernis vangt hij alleen maar plastic afval. Op een dag vangt hij echter een baars en dat geeft hem weer moed. Wat er daarna gebeurt, is nog een verrassing. De draaidagen heeft de productiemaatschappij nog niet bekend gemaakt. Fourcourners wil voorkomen dat er veel mensen naar de opnamen komen.