Drie nieuwe windparken in de Noordzee

In de Noordzee boven Schiermonnikoog komt een groot windmolenpark. Het kabinet heeft drie gebieden in de Noordzee aangewezen voor nieuwe windparken. De andere twee komen bij Petten en IJmuiden. De parken zijn nodig voor het uitvoeren van het regeerakkoord. Daarin staat dat flink meer windenergie moet worden opgewekt.In 2030 komt volgens de plannen 40 procent van het totale elektriciteitsverbruik in Nederland van windmolens in de Noordzee. Tot nu staan in het Energieakkoord vijf windparken op zee gepland die in 2023 4,5 gigawatt leveren. Met de nieuwe parken komt daar tussen 2024 en 2030 zeven gigawatt bij. De aanleg van de drie parken kost tussen 15 en 20 miljard euro. Het levert tussen 2024 en 2030 zo''n tienduizend banen op, schat het kabinet.

Nieuwe windparken worden ruim van te voren gepland, omdat overleg nodig is met verschillende belanghebbenden, zoals vissers en kustgemeenten. Het nieuwe windpark boven Schiermonnikoog komt naast het park Gemini, dat afgelopen jaar in gebruik is genomen.