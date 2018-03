Dorpswinkel in Oudega compleet geregeld door vrijwilligers

Dorpsbelang en de recreatiestichting van Oudega in de gemeente Súdwest-Fryslân openen komende woensdag officieel een eigen dorpswinkel. Onlangs sloot de laatste supermarkt van het dorp. Dat was voor de dorpsbewoners reden om met elkaar toch een winkel open te houden, die draait op vrijwilligers. In de dorpswinkel zijn straks veel lokale en verse producten te koop. Verder kunnen mensen ook kwaliteitswijn kopen in de kelder van de winkel.

Mensen uit Oudega en andere dorpen in de buurt kunnen de boodschappen ook thuis of op de camping laten bezorgen. De recreatiestichting, die ook eigenaar is van de haven en een zwemplek, draagt het financiële risico van de dorpswinkel. ''De voorziening van een supermarkt is niet alleen belangrijk voor ons in het dorp zelf - en dan voornamelijk de ouderen -, maar ook voor toeristen die met de boot naar het dorp komen'', vertelt Christien Lycklema à Nijeholt. De dorpswinkel is en wordt geen onderdeel van een keten, maar probeert het gewoon onder de naam Doarpswinkel, met een website met dezelfde naam.