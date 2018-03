LF2018-editie Turfrace zit vol: 16 skûtsjes en 12 pramen

De animo voor de speciale derde editie van de Turfrace Smallingerland dit jaar is groot. Normaal gesproken wordt de Turfrace om de drie jaar gehouden, maar in het kader van Culturele Hoofdstad Leeuwarden Fryslân is de editie van 2019 verschoven naar 2018. In Drachten maakte wedstrijdleider Albert de Vries maandagavond bekend dat zestien skûtsjes en twaalf pramen mee zullen doen aan de tweedaagse wedstrijd. Daarmee is er geen ruimte meer voor meer deelnemers.

De Turfroute wordt dit jaar gehouden in het weekend van 25 en 26 mei en gaat deze keer van De Veenhoop naar Drachten en van Drachten naar Leeuwarden. In Leeuwarden zullen de schepen in optocht door een stad vol muziek varen.