Zaalvoetbalvrouwen Drachten verliezen eerste Europese match

De zaalvoetbaldames van de Drachtster Boys hebben maandagavond in Drachten de eerste wedstrijd van het Tweede Europese Dameszaalvoetbalkampioenschap verloren. De Friezinnen moesten het opnemen tegen Olimpus Roma Italië. Ze konden het tegen de Italiaanse vrouwen niet bolwerken. Tegen de rust hadden de Friezinnen te maken met een achterstand van 3-0. Na de rust kwamen er nog twee tegengoals bij, zodat de eindstand op een verlies van 5-0 voor Drachtster Boys kwam. Spanje won maandag met 5-1 van Oekraïne.

Het toernooi van het 2nd European Women's Futsal Tournament vindt plaats in Drachten, omdat de Drachtster Boys VR1 dit jaar landskampioen zijn geworden. Naast Nederland en Italië doen ook teams uit Spanje, Portugal, Rusland en Oekraïne mee. De wedstrijden worden gespeeld in de Snij Noord Hal aan de Sportlaan. Iedere avond worden in twee groepen wedstrijden gespeeld en donderdag is dan de finale.