Woningbouwcorporaties voeren landelijk actie voor betere cao

Meer dan drieduizend werknemers van woningbouwcorporaties in Nederland staken dinsdag voor een betere cao. Honderden Friezen leggen het werk ook neer. Ze reizen af naar Midden-Nederland om daar met zijn allen actie voeren voor een hoger loon. Al meer dan een jaar is er geen cao. Vakbonden FNV, CNV en medewerkers eisen onder andere een loonsverhoging van 2 procent over 2017 en 3,5 procent over 2018. Zo'n 25.000 mensen werken in de sector. Daarnaast vinden de vakbonden dat de werkdruk omlaag moet.

Dit jaar zijn er eerder acties gehouden. De woningbouwcorporaties willen over 2017 geen extra loon betalen. Voor 2018 willen ze 1,5, in plaats van 3,5 procent betalen.