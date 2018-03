''Onderzoek Techum kan nog wel even duren''

Het kan nog wel even duren voordat echt duidelijk is hoe het kan dat een man uit Leeuwarden dit weekend is overleden, toen hij door de politie werd aangehouden in zijn eigen huis in de Leeuwarder wijk Techum. Dat zegt advocaat Bart Canoy. De man heeft zich hevig verzet tegen de politie. Die hebben nog geprobeerd hem te reanimeren, maar dat heeft niet geholpen.

Politie-optreden strafwaardig of niet?

Canoy: De rijksrecherche heeft de zaak nu in onderzoek. Dat is een onafhankelijke en onpartijdige opsporingsdienst. Zij komen in actie als de schijn van partijdigheid in beeld is. Als er mogelijk sprake is van een strafbaar feit in het geval dat een persoon bij een confrontatie met de politie overlijdt, dan wil je weten wat er precies is gebeurd. Zo wordt de conditie van het lichaam onderzocht bij het NFI en wordt er getuigenonderzoek gedaan. Zulk onderzoek kan lang duren en er kan een reconstructie plaatsvinden. Centrale vraag in het onderzoek is: is er sprake van een strafwaardig optreden van de politie of niet? De politie mag in sommige gevallen geweld gebruiken. Is dat geweld in dat specifieke geval proportioneel?

Mitch Henriquez

Onderzoek door de rijksrecherche bij een arrestatiedode komt niet vaak voor. Canoy heeft het in zijn tijd nog nooit meegemaakt in Fryslân. In heel Nederland ligt het aantal gevallen onder de tien. Het bekendste geval was dat met Mitch Henriquez. Hij overleed in 2015 bij zijn arrestatie in een park in Den Haag. Daar werd hij met een nekklem in bedwang gehouden.