Gertjan Verbeek moet weg bij FC Twente

Trainer Gertjan Verbeek van FC Twente gaat onmiddellijk bij de club weg. Al met al was de oud-Heerenveentrainer nog geen half jaar in dienst bij FC Twente. De club won met Verbeek maar één duel in de competitie en daarmee staat FC Twente nu op de laatste plaats van de eredivisie.

De nieuwe Cambuurtrainer René Hake werd dit seizoen ook al weggestuurd bij FC Twente vanwege tegenvallende resultaten. Marino Pusic neemt de taken van Verbeek over. Verbeek, die ook technisch manager was bij FC Twente, had een contract tot mid-2019.