Brinkman: ''FNP moet weer meer een taalpartij worden''

De FNP moet weer meer een taalpartij worden. Het ontbrak de partij bij de gemeenteraadsverkiezingen aan aansprekende thema's, en mede daarom heeft de partij in een aantal gemeenten verloren. Dat zegt Tjibbe Brinkman in It Polytburo.

Brinkman was lijsttrekker in Achtkarspelen. Daar raakte de partij twee zetels kwijt, en daar niet alleen. In totaal verloor FNP vijf zetels in Friese raden. Volgens Brinkman is de partij zijn 'momentum' wel wat kwijt, al kunnen de kansen zomaar keren. De FNP-er was kritisch over de positie van zijn partij in het provinciaal bestuur. Volgens hem past de rol van collegepartij beter bij de FNP dan die van oppositiepartij.