Schier is klaar met trillende kopjes: bus moet trager rijden

De gemeente Schiermonnikoog zal een proef houden om de elektrische bussen in het dorp langzamer te laten rijden. Bewoners van de Middenstreek, Langestreek en Badweg op het eiland klagen er al enige tijd over dat hun huizen trillen als de elektrische bussen langsrijden. Deuren rammelen en kopjes en schoteltjes trillen op de tafel als die voorbij rijdt. Dat gebeurt tien keer per dag. Een onafhankelijk onderzoeksbureau heeft eerder al tests gedaan en concludeert dat de elektrische bussen inderdaad trillingen veroorzaken.

Bewoners van Schiermonnikoog konden maandag hun verhaal kwijt aan de gemeente, de provincie Fryslân en Arriva. Die nemen de klachten serieus en willen kijken of het helpt om de bussen langzamer te laten rijden.