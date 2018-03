Diks: ''Meer defensiegeld voor cyber-oorlog nodig''

Het leger moet meer geld krijgen om een cyber-oorlog te voorkomen. Dat zegt het Friese Tweede Kamerlid Isabelle Diks van GroenLinks in reactie op de defensienota die minister Ank Bijleveld maandag presenteert. Diks was eerder wethouder in Leeuwarden.

In de kranten was maandagochtend te lezen dat defensie anderhalf miljard euro extra krijgt. De Tweede Kamer wist toen nog van niks, zegt Diks. Ze eist een brief waarin de minister uitlegt hoe dat kan. "Zo zijn we niet getrouwd!"

NAVO-norm

Diks vindt het bedrag van anderhalf miljard euro veel te hoog. Het is bedoeld voor het wegwerken van 'achterstallig onderhoud'. Dat is niet genoeg om op de NAVO-norm uit te komen. Volgens Diks is er verschillende keren met de minister en de staatssecretaris gepraat over de gevaren van een cyber-oorlog, en hoe dat in Europees verband aan te pakken. "Als ik dan zie wat nu er in de defensienota staat, dan ben ik daar niet van onder de indruk."

''Cyber ontwricht''

Cyber is een van de destabiliserende manieren van oorlog voeren, zegt Diks. "Het verbaast me dat het bedrag zo laag is, omdat Nederland heel goed is in cyber." Wij staan in de wereld hoog aangeschreven als het gaat om cyber, zegt Diks. Verschillende universiteiten hebben daar hoog op ingezet. Zij staan wereldwijd aan de top.Diks had verwacht dat het kabinet daar dan ook hoog op inzet. ''De gevolgen van een cyber-oorlog zijn groot. Kijk maar naar de DDoS-aanvallen op de banken.''

Europese samenwerking

''Het kabinet moet kiezen, welk soort defensie ze willen. Wij hebben nu een leger dat alles kan op ieder niveau. Dan kun je je afvragen in hoeverre dat nog nodig is als wij straks overgaan naar Europese samenwerking. Is het niet veel zinvoller om je als land of als groep landen te specialiseren en ergens heel goed in te worden? Daarin de samenwerking te zoeken met andere Europese landen? Nou is het zo dat 27 landen van alles een beetje kunnen, maar wel veel minder slagkracht hebben dan de VS. En dat terwijl we in Europa met zijn allen veel geld uitgeven aan defensie.''