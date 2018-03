Het stoffelijk overschot dat rond het middaguur in het water in Harlingen is aangetroffen, is van een 41-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie sluit een misdrijf uit en heeft het onderzoek afgesloten. De man werd aangetroffen in de Noordoostersingel.

— Politie Fryslân (@polfryslan) March 26, 2018