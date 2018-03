Tentoonstelling over Liwwadders en identiteit

'Liwwadders! Our past, present and future. What's yours?' is de naam van de nieuwe expositie in de Ark Fryslân. Het Historisch Centrum Leeuwarden laat daar de identiteit van de Leeuwarder zien. Een grote verscheidenheid aan Leeuwarders, van de mensen die hier zijn geboren tot asielzoekers die een woning toegewezen hebben gekregen, is ondervraagd voor het project, dat onderdeel is van Lân fan taal.

Het is de bedoeling dat deze verhalen de bezoekers aan het denken zetten. Dat ze zichzelf misschien identificeren met een van de Liwwadders. Naast serieuze zaken kunnen bezoekers ook testen hoeveel procent Leeuwarder ze zijn. De expositie in de Ark Fryslân, die in de Prinsentuin ligt, is vanaf vrijdag open voor het publiek en gratis toegankelijk. De tentoonstelling loopt t/m eind oktober.