VIDEO: Kunstenaar M.C. Escher vond zijn inspiratie in Italië

Een keer is de in Leeuwarden geboren kunstenaar M.C. Escher (1898-1972) nog teruggekeerd naar Fryslân. Dat was toen hij net was getrouwd met zijn Russische vrouw Jetta Umiker en hij haar Fryslân wilde laten zien. Ze bezochten ook zijn geboortehuis, het Stadspaleis in de Grote Kerkstraat waar nu keramiekmuseum Princessehof in zit.

Maurits Escher vond Nederland en andere Noord-Europese landen echter niet inspirerend genoeg om te tekenen. Hij zocht het liever in Zuid-Europa, in Spanje en vooral Italië. Vlak voor zijn afstuderen aan de Haarlemse School voor Bouwkunde en Sierende Kunsten reisde hij naar Italië. Daar heeft hij twaalf jaar gewoond, waarvan tien in Rome.

Interessante lijnen

In het Italiaanse landschap vond hij de mooiste vormen, vooral in de natuur en in de bergdorpjes van de Abruzzen. In het voorjaar trok hij erop uit met twee ezels: een pakezel en een schildersezel. Hij maakte nachtelijke wandelingen door Rome, omdat dan de gebouwen mooi waren verlicht en hij de contrasten tussen licht en donker goed kon zien. Het ging Escher niet om de klassieke ruïnes of de Romeinse geschiedenis; hij vond als graficus vooral de lijnen interessant. De tekeningen die Escher in Italië maakte, heeft hij zijn leven lang gebruikt als basis voor zijn werk.

In de tentoonstelling 'Escher op reis' in het Fries Museum is er veel aandacht voor de tekeningen uit Italië. Er zullen litho's, houtsneden, printen en originele tekeningen te zien zijn. Volgens het Fries Museum is dit de eerste Escher-tentoonstelling waar zoveel origineel werk bij elkaar is gebracht. De opening is op 28 april.