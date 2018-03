Oproep: Gebruik geld Afsluitdijk voor bredere sluis K'zand

De meevaller van 81 miljoen euro bij het opknappen van de Afsluitdijk moet worden gebruikt voor verbreding van de sluis bij Kornwerderzand en om de bruggen daar op te knappen. Dat vinden CDA en FNP in Provinciale Staten. Ze vragen Gedeputeerde Staten om dat aan te kaarten bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Het verbreden van de sluis is al jaren een wens van de regio, maar nog niet al het geld is bij elkaar. En van het geld kunnen de bruggen ook eerder worden aangepakt dan dat Rijkswaterstaat nu van plan is. Er zijn regelmatig problemen met de brug, waar het verkeer veel last van heeft.