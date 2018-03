Drie maanden celstraf voor doodsbedreiging via Whatsapp

Een inwoner van Sneek moet drie maanden de cel in voor het via Whatsapp bedreigen met de dood van zijn toenmalige vriendin. De man zegt dat ze hem tot het uiterste gedreven had en dat ze hem ook bedreigd had. Volgens hem hoorde de groffe taal die hij gebruikte bij hun relatie.

De Sneker is al eens eerder veroordeeld geweest voor mishandeling en bedreiging van zijn vriendin. Toen kreeg hij een werkstraf en drie maanden cel voorwaardelijk. Hij moet nu twee van die drie maanden voorwaardelijke uitzitten. En voor de nieuwe bedreiging krijgt hij er een extra maand bij.