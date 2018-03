14 Maanden geëist voor wapenbezit, wiet en dronken rijden

Tegen een man uit Leeuwarden is veertien maanden celstraf geëist voor wapenbezit, betrokkenheid bij een hennepkwekerij en rijden onder invloed. De man werd anderhalf jaar geleden aangehouden, toen hij dronken met een semi-automatisch wapen op de bijrijderstoel door de binnenstad van Leeuwarden reed. Op het politiebureau werd duidelijk dat de verdachte ook betrokken was bij een hennepkwekerij in Grou. Daar werden kogelpatroanen gevonden die bij het wapen van de Leeuwarder hoorden.

Naast de celstraf eiste justitie ook dat de man zijn rijbewijs voor negen maanden inlevert, omdat hij al eens eerder veroordeeld is voor rijden met drank op. De rechter doet over twee weken uitspraak.