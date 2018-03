Werkstraf voor hennepkwekerij in Oosterwolde

Een inwoner van Zandvoort die een wietplantage had in een loods in Oosterwolde, is tot een werkstraf van 150 uren veroordeeld. De kwekerij werd vorig jaar februari ontdekt. Opvallend was dat de planten werden verlicht met LED-lampen. De verdachte zei het aanvankelijk zijn plan was het gebruik van die LED-lampen te testen, zodat ze misschien ook te gebruiken zouden zijn in de kassen. Hij bekende dat hij aan de derde oogst toe was, toen hij werd betrapt.

Naast de werkstraf moet de man bovendien de winst van de verkoop aan de staat terugbetalen. Die wordt geraamd op een bedrag van 56.000 euro .