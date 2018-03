Politie zet groter gebied af na vondst lichaam in Harlingen

De politie heeft in Harlingen, op de plek waar maandag omstreeks het middaguur een lichaam in het water is gevonden, een groter gebied afgezet. Op de wal zijn sporen aangetroffen, die de politie veilig wil stellen, in verband met het onderzoek. Een politiewoordvoerder kan niet zeggen om welke sporen het gaat. Ook over de doodsoorzaak is nog niets te zeggen.

Duikers van de politie hebben het lichaam uit het water gehaald. De identiteit is nog niet vastgesteld, zegt de politie. Het is niet duidelijk of het om een man of een vrouw gaat. In het mortuarium gaat de politie verder onderzoek doen. Dat kan wel uren duren volgens de politie.