Snelle boot naar Ameland is in gebruik genomen

Het is voortaan mogelijk om met het openbaar vervoer binnen een uur van Leeuwarden op Ameland te komen. Rederij Wagenborg laat een gloednieuwe boot zes keer per dag van Holwerd naar Ameland varen. Die reis duurt zo'n 20 minuten. Vervoersbedrijf Arriva laat buslijn 166 aansluiten op de snelle boot met de naam Fostaborg. De snelle bus-boot-tocht kost 7,50 euro extra per enkele reis. Die kosten komen bovenop het reguliere tarief.

De bereikbaarheid van Ameland verbeteren was al lang de wens van provincie, het Rijk en de Amelanders. Omdat de vaargeul op het wad wel eens voor problemen zorgt, is er behoefte aan een betrouwbare verbinding. Met de komst van deze snelle dienst wordt daar aan voldaan. Ook de Fostaborg moet door de geul, maar die zal er minder last van hebben en is dus ook sneller. Er is plaats voor 48 mensen. Fostaborg is genoemd naar de godin Fosta uit de Friese mythologie. Zo heeft Ameland ooit de naam Fostalân gehad, omdat er voor Fosta een tempel was op het eiland.