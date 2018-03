In het voormalige gemeentehuis van Balk komen twintig zorgappartementen. Het gemeentehuis staat voor een groot deel leeg sinds de gemeente Gaasterlân-Sleat is opgegaan in De Fryske Marren. De bibliotheek zit erin en een servicepunt van de gemeente De Fryske Marren.

Daar komen de appartementen nu bij, van zorgorganisatie Patyna. Deze week wordt de verkoop officieel.