Rinze van der Ploeg uit Kootstertille heeft maandagmorgen om 7.20 uur het eerste kievitsei van de gemeente Smallingerland gevonden. Hij deed zijn vondst in een weiland bij Opeinde. Vrijdag was hij ook al de vinder van het eerste kievitsei in de gemeente Tytsjerksteradiel.

Van der Ploeg gaat met Albert Bekkema, die erbij was toen het ei werd gevonden, dinsdag naar burgemeester Tom van Mourik. Daar krijgt hij de BFVW-oorkonde en een zilveren trofee, gemaakt door Anneke Reeder.