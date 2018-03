Eigenaar drugskotter werd al jarenlang bedreigd

Johannes N. de eigenaar van de viskotter waarop vorig jaar in Harlingen 260 kilo cocaïne werd gevonden, is jarenlang door criminelen bedreigd. Dat zei de Urker maandag in de rechtbank van Amsterdam. Ook werd hij onder druk gezet om drugs te smokkelen.

De drugsvangst in Harlingen was het gevolg van een toevalstreffer in een ander onderzoek. Toen de politie vlak voor het weekeind van 9 en 10 juni vorig jaar signalen kreeg dat er een partij drugs onderweg was, werd het onderzoek opgeschaald. De Z181 werd op zee gevolgd en aan wal volledig ondersteboven gekeerd. Hierbij kwamen dertien tassen coke naar boven.

N. wilde niet tegen de rechtbank zeggen wat er uiteindelijk voor heeft gezorgd dat hij met de criminelen in zee ging. Wel bleek dat hij onder druk werd gezet met een lijst met BSN-nummers van zijn volledige familie. Ook werden foto's van zijn dochter aan hem getoond.

N. zei dat hij doodsbang was, en dat hij dacht dat naar de politie gaan niets zou uithalen. "Ze beschikken over alle gegevens, ik durfde het niet aan." Volgens N. werden hij en zijn familie al maandenlang bedreigd. De rechtbank wilde hier meer over weten, maar N. weigerde namen te geven. "Wat moet ik dan doen?', zei hij. "Moet ik de namen noemen? Dan ben ik misschien twee jaar eerder thuis en heb ik een paar kogels door mij heen."

N. hoort dinsdag wat de eis van het Openbaar Ministerie zal zijn. De andere verdachten moeten later voor de rechter verschijnen.