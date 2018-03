Militairen mogen weer in uniform over straat

Nederlandse militairen mogen sinds maandag weer in uniform over straat. Op verzoek van de krijgsmacht trekt minister Ank Bijleveld het verbod weer in, dat sinds 2014 was ingegaan. De regel werd ingevoerd in verband met terroristische dreigingen, maar in 2016 werd de regel alweer verruimd. Toen mochten militairen ook weer met hun uniform in de auto.

Gevoel van veiligheid

Op de beroepsopleiding voor defensie van ROC de Friese Poort vinden ze het een goede verordening. Patrick Vreeman is opleidingsmanager van de opleiding defensie aan ROC de Friese Poort. "In een uniform zit ook iets van dat je trots mag zijn op je uniform en dat je de orde wilt handhaven", vertelt hij. Persoonlijk denkt Vreeman dat het de samenleving een gevoel van veiligheid geeft. "Tuurlijk heb je ook wel eens een andere gedacht als je tegenwoordig op Schiphol loopt, dat je denkt van 'wow, ze lopen er heel zwaar beveiligd bij, er is hier misschien wat aan de hand'. Maar dat is de ene kant van de medaille, de andere kant is dat je je ook veilig kunt voelen door de stevige controle", zegt Vreeman.

Voor de opleiding betekent het ook dat studenten kunnen oefenen in uniform in gebieden zoals de Groene Ster. Toekomstig beroepsmilitair en student Siem Leeuwen is er blij mee. "Nu oefenen we op een terrein waar we in twee minuten door heen zijn", vertelt hij. "Ook is het een hondenuitlaatgebied en staan we ons daar in ons onderbroek aan en uit te kleden. Het is mooi dat dat straks niet meer hoeft", vertelt Leeuwen. Daarbij komt dat hij kan uitstralen dat hij militair is als hij binnenkort klaar is met de opleiding.