Het mysterie van Drogeham is alweer opgelost

Een beetje jammer vindt Pieter Dijkstra van de Sterrenwacht in Burgum het wel, maar het gat bij Drogeham is niet afkomstig van een meteoriet. "Het is veroorzaakt door een groot explosief. Vijf jongens hebben zich intussen al gemeld bij de politie." Ze hebben met een of andere explosief een behoorlijk gat in het land gebrand, van wel vier meter breed met een krater van anderhalf meter diep. De kluiten zijn zo'n 25 meter verderop terecht gekomen. "Het moet een ongelooflijke knal zijn geweest. Zo'n krater krijg je niet met een granaat."

De boer heeft niet veel last gehad van de krater. Het is op een achtergelegen stuk land, een eindje van de weg af. Er staan geen huizen in de buurt. De vraag is nu dus niet meer of het om een meteoriet gaat, maar met welk explosief dit gat is veroorzaakt.