De bestuurder, die zondag aan het begin van de avond is omgekomen bij een auto-ongeluk in Waskemeer, is een 55-jarige man uit Hoornsterzwaag. Het slachtoffer botste op de Leidijk met zijn auto tegen een boom, laat de politie weten. Er zaten op dat moment geen andere mensen in de auto. Het is niet duidelijk wat de oorzaak van het ongeluk is.

De politie heeft ter plekke onderzoek gedaan naar de toedracht. Dat onderzoek loopt nog steeds.