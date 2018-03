'Fryslân ûnder wetter' in Natuurmuseum loopt vertraging op

De nieuwste attractie van het Natuurmuseum Fryslân gaat drie maanden later open dan gepland. Het gaat om de onderwatersafari 'Fryslân onder water'. Bij de aanleg van de kelder is vervuilde grond aangetroffen. Het gaat om bluswater en ander materiaal dat is blijven liggen na twee branden in de jaren '80. Het opruimen van de grond heeft veel tijd gekost. Daardoor moesten andere bedrijven, betrokken bij de bouw, werk uitstellen.

Gerk Koopmans baalt van het uitstel, maar zegt dat er sprake is van overmacht. Hij wil het werk ook niet afraffelen, want het moet gewoon een goede expositie worden. Het is de bedoeling dat de onderwaterwereld nu in september open gaat voor het publiek. Deze zomer wordt getest met publiek. De nieuwe tentoonstelling wordt 500 vierkante meter groot.