Mysterieus gat houdt de gemoederen van Drogeham bezig..

Er zit mogelijk een groot mysterie in de grond bij het Heechhout in Drogeham. Vrijdagavond hoorden omwonenden ineens een zware klap, waarna ze een gat van zo'n anderhalve meter doorsnee ontdekten in een weiland vlakbij de weg. Niemand weet hoe het gat is ontstaan.

Explosief?

De buurt neemt het zo hoog op dat zelfs de politie is ingeschakeld. Die hebben onderzoek gedaan naar het mysterieuze gat, en zeggen dat er in ieder geval geen vuurwerkresten zijn gevonden. De Explosieven Opruimingsdienst wordt nu gevraagd om verder onderzoek te doen.

Aliens?

Maar ook de ongewonere opties worden opengehouden. Want het zou zomaar kunnen dat 'het gat van Drogeham' een buitenaardse oorsprong heeft. Daarom gaat ook Pieter Dijkstra van de Sterrenwacht in Burgum onderzoek doen naar het verschijnsel. Dijkstra weet alles van de ruimte, de sterren en alles wat er van boven kan vallen.

Wordt vervolgd....