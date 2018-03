Auto belandt in de bomen naast de A31

Bij een ongeluk op de A31 bij Dronrijp is maandagochtend een auto van de weg geraakt. De bestuurder raakte bij het inhalen met zijn auto de gladde witte streep op de weg, en kwam in een slip, hierdoor verloor hij de macht over het stuur. De auto belande op zijn kant in de bomen naast de weg.

De bestuurder kon zelf uit de auto komen en is door het ambulancepersoneel nagekeken. Het slachtoffer hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Er lijkt geen overlast te zijn voor het verkeer omdat de hulpdiensten vanaf de parallelweg hulp kunnen verlenen. Een berger is opgeroepen om de auto weg te halen.