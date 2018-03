Hulpdiensten zoeken naar slachtoffers ongeluk A32

Hulpdiensten moesten zondagavond bij de A32 op zoek naar slachtoffers van een verkeersongeluk. Aan het einde van de avond kwam er een melding binnen dat er bij Haskerdijken een auto van de weg was geraakt. Toen de hulpdiensten ter plekke kwamen was de zwaar beschadigde auto echter leeg.

Er werd een zoekactie op touw gezet om de slachtoffers te vinden. Die hadden zo'n 200 meter verderop hun heil gezocht in een woning. Hier zijn de ambulances ook naartoe gestuurd om de twee gewonden te helpen. Het is niet duidelijk hoe de auto naast de weg kon belanden en over de kop kon slaan.