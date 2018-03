Fryslân krijgt een eigen euromunt

Fryslân heeft vanaf donderdag een eigen euromunt. Het gaat om het Ljouwerter fyfke (Leeuwarder vijfje), dat officieel wordt uitgegeven door de Nederlandse Munt in Utrecht. Het vijfje wordt in een oplage van 50.000 uitgegeven, bij gelegenheid van Leeuwarden-Fryslân 2018.

Normaalgesproken worden dit soort speciale herdenkingsmunten vooral gekocht door verzamelaars, maar de Nederlandse Munt heeft in dit geval hoge verwachtingen. Het officiële eerste exemplaar wordt donderdag geslagen door burgemeester Ferd Crone van Leeuwarden, terwijl de Friese euro's al in productie zijn genomen.

Speciale uitgave

Naast het gewone vijfje zijn er ook speciale uitgaven, in zilver en goud, die een hogere waarde hebben. De Nederlandse Munt mag in opdracht van het ministerie maximaal vier herdenkingsmunten uitgeven per jaar. Een speciale commissie geeft advies over wat voor zaken wel of geen munt krijgen. Op de ene kant van het vijfje is koning Willem Alexander te zien, met daaromheen een patroon van Fries houtsnijwerk. Op de andere kant is een collage gemaakt van onder andere pompeblêden, het Friese paard en een zeilboot.

Snel uitverkocht

De voorverkoop voor de Friese munten is gestart in januari. Toen zijn al zo'n 45.000 munten verkocht, dat betekent dat er nog maar 5.000 verkrijgbaar zijn. Nieuwe exemplaren worden niet meer gemaakt, zo verzekert de Nederlandse Munt. Woordvoerder Alice de Groot denkt dat Friezen zo trots zijn op hun provincie dat ook de overgebleven munten snel verkocht zullen worden. Binnenkort start een campagne om de munten breed onder de aandacht te brengen.

Het 'gewone' Leeuwarder vijfje wordt gemaakt van koper en nikkel, met een klein laagje zilver. Bij de gewone bank zijn ze niet verkrijgbaar, maar wel op internet bij de Nederlandse Munt en bij het goudwisselkantoor.