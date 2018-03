Zoektocht naar tegels van Escher in Italië

In Italië moet nog een onbekend aantal tegels liggen, ontworpen door de grafisch kunstenaar Escher. Hoogstwaarschijnlijk ligt de verzameling in een depot in de buurt van Napels. Voor Escher-liefhebbers is dit goed nieuws. Het kwam boven op een reis van het Fries Museum naar Italië, afgelopen week.

Rome

Museummedewerkers en journalisten waren in Italië als voorbereiding op de tentoonstelling in Leeuwarden, de geboortestad van Maurits Cornelis Escher. Escher heeft vanaf 1924 tien jaar in Rome gewoond, aan de Via Alessandro Poerio. Hij maakte in zijn studio vooral prenten, litho's en houtsneden, maar heeft dus ook tegels ontworpen en beschilderd.

Tegels

De tegels hebben een lijnenpatroon in rood met groen of in rood met blauw. Ooit zijn in veilinghuis Kuyper in Haarlem tien van dit soort tegels geveild, maar het was bij verzamelaars niet bekend dat er meer tegels zijn. In het huis in Rome liggen vier tegels op het aanrecht op de bovenste verdieping. Andere tegels zijn opgeslagen in een depot in een dorp bij Napels. De hedendaagse eigenaar van het huis wil ze echter weer ophalen naar het appartement in Rome, hij wil ze echter niet verkopen of weggeven.

Escher-collectioneur Federico Giudiceandrea, die ook meewerkt aan de Escher-tentoonstelling, is erg blij met het nieuws van de vondst van de tegels.