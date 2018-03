Een autobestuurder is zondag aan het begin van de avond omgekomen bij een auto-ongeluk in Waskemeer. Het slachtoffer botste op de Leidijk tegen een boom, zo laat de politie weten. Er zaten op dat moment geen andere personen in de auto. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van het ongeluk. De politie doet op de plaats van het ongeluk onderzoek naar de toedracht. De weg is afgesloten voor verkeer.