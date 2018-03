Eerste kievitsei gemeente Heerenveen twee keer gevonden

Verwarring in de gemeente Heerenveen over de vondst van het eerste kievitsei. Zowel Matthijs van Nijen als Wietse Jan Dijkstra dachten dat ze het eerste kievitsei hadden gevonden. Het bleek dat het ei van Van Nijen al op vrijdag was gevonden, maar dat dit niet goed is gemeld bij de vogelwacht. Daardoor bleef het vrije veld gewoon open.

Dijkstra kon hierdoor zondag ook een eerste ei vinden. Na overleg met beide vinders is besloten dat beide door burgemeester Tjeerd van der Zwan gehuldigd zullen worden. Daarbij wordt vermeld dat Van Nijen het eerste kievitsei vond en Dijkstra de tweede.

Achtkarspelen

Ook het eerste kievitsei van Achtkarspelen werd dit weekend gevonden. Dit gebeurde zaterdagmiddag in de weide bij Harkema. De vinder van het ei is de 27-jarige Remco Hamstra uit Rottevalle. De oud-inwoner van Harkema, die lid is van de vogelwacht Augustinusga-Surhuizum, vond het ei zaterdag rond een uur of zes in de middag.