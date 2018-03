VC Sneek laat Sliedrecht Sport ontsnappen

De volleybalsters van VC Sneek hebben zondagmiddag de topper in de kampioenspartij tegen Sliedrecht Sport verloren. In de sporthal in Sneek werd het 3-1 voor de gasten. De setstanden waren 26-28, 25-19, 22-25 en 25-27.

Riante voorsprongen

Sneek werd in de eerste set op een flinke achterstand gezet, maar knokte zich sterk terug. Een stunt leek in de slotfase van de set dan ook mogelijk. Sliedrecht kreeg een aantal setpunten, die vervolgens werden weggewerkt door Sneek. Toen kreeg Sneek zelf een setpunt, maar kon die niet verzilveren. Uiteindelijk was het Sliedrecht dat de set pakte met 28-26.

In de tweede set pakte Sneek meteen een riante voorsprong en Sliedrecht kon die schade niet meer repareren. Sneek maakte het vakkundig af in 25-19. De goede servicedruk nam Sneek mee naar de derde set, en de Friezinnen stonden in no time met 7-0 voor. Die voorsprong werd geconsolideerd via 10-3 en 14-7. Maar toen was het Sliedrecht dat zich terug vocht in de set. Uiteindelijk was het dan ook Sliedrecht dat er met de set vandoor ging in 25-22.

Comeback

De vierde set werd een herhaling van de derde set. Sneek kwam op grote voorsprong, maar Sliedrecht maakte een enorme comeback door tien punten goed te maken. De set werd met 27-25 binnen gehaald door Sliedrecht en daarmee ook de winst in de wedstrijd.