In de Hoofdklasse A heeft VV Heerenveen zondagmiddag een grote geleden tegen Hollandia. De ploeg uit Hoorn was met 6-1 te sterk voor de ploeg uit Heerenveen. Han van Dijk zette VV Heerenveen in de eerste helft nog op voorsprong. Hollandia maakte die achterstand nog voor rust goed, waardoor er werd gerust met een stand van 2-1. Na rust liep Hollandia uit naar maar liefst 6-1.