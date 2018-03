Paard valt dood neer bij arrensleerijden in Elfstedenhal

Bij het Open Nederlands kampioenschap arrensleerijden in de Elfstedenhal in Leeuwarden is zondagmiddag een paard overleden. Het beest viel tijdens de show voor het oog van het publiek dood neer op het ijs. Volgens de organisatie kreeg het paard een hartaanval. Het gaat om de 15-jarige merrie Hotske van eigenaar Huite Zonderland uit Scharsterbrug. Vanwege de dood van het paard werd het arresleerijden stilgelegd. Het paard werd vervolgens van het ijs gesleept met een ijsmachine. Het restant van de show werd na overleg afgeblazen.

Het arresleerijden is traditioneel het eind van het winterseizoen in de Elfstedenhal.