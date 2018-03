13-jarige fytser na ongeluk aan verwondingen overleden

De 13-jarige jongen uit Aldeboarn die eerder deze week betrokken was bij een verkeersongeluk op de Leeuwarderstraatweg in Heerenveen is gestorven. Dat heeft de politie bekendgemaakt.

Woensdagochtend kwam de jongen in botsing met de auto met aanhangwagen van een 54-jarige inwoner van Oranjewoud. Het slachtoffer was op dat moment op de fiets onderweg. De automobilist moest van de Leeuwarderstraatweg naar de Windas, en stak daarbij het fietspad over. Daar ging het mis. De jonge fietser is meteen naar het ziekenhuis gebracht, waar hij zaterdagavond aan zijn verwondingen is overleden.