Koop een klein stukje weiland om weidevogels te redden

Niet langer stilzitten en afwachten, maar zelf wat doen om de terugloop van het aantal weidevogels tegen te houden. Niet alleen de boeren, maar iedereen! Dat is de inzet van de nieuwe campagne van Vogelbescherming Nederland.

De organisatie vindt dat de overheid te weinig doet om de weidevogels te redden, en daarom is er zondagochtend in het radioprogramma Vroege Vogels een nieuwe campagne van start gegaan: 'Elke meter telt'. Mensen kunnen vanaf nu voor vijf euro tien vierkante meter grasland kopen, dat dan zal worden veranderd in bloemrijk land dat geschikt is voor weidevogels.

De vogelbescherming werkt in deze campagne samen met verschillende boeren. Voor 1 juli wil Vogelbescherming Nederland 50-duizend euro hebben opgehaald. Met dat geld kan dan 100-duizend vierkante meter land geschikt worden gemaakt voor weidevogels. De vogelbescherming richt zich op vijf grote gebieden in Nederland, waaronder het gebied bij Idzegea, een stuk land op Terschelling en de Onnerpolder bij Groningen.