Drukke stappersavond voor hulpdiensten in Leeuwarden

De politie heeft het in de nacht van zaterdag op zondag druk gehad met stappers in Leeuwarden die zich misdroegen. Zo kreeg een 17-jarig meisje uit Leeuwarden aan het begin van de nacht een proces verbaal omdat ze probeerde met een vals-ID bewijs een kroeg in te komen.

Alcohol

Even later moest een 52-jarige inwoner van de gemeente Tytsjerksteradiel door de politie worden aangehouden voor openbare dronkenschap. Bij een controle bleek namelijk dat de man nog een voorwaardelijke straf had, en daardoor geen alcohol mocht drinken.

Rond een uur of vier moesten de hulpdiensten in actie komen voor een 44-jarige inwoner van Leeuwarden, omdat die door alcohol- en drugsgebruik onwel was geworden. Deze man moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Het is niet duidelijk hoe het nu met hem is.

Onrustig

Aan het einde van de nacht werd de sfeer rond het Ruiterskwartier grimmig. Zo moest een 18-jarige inwoonster van Assen mee naar het politiebureau omdat ze een 43-jarige vrouw uit Leeuwarden zwaar had mishandeld. Het publiek werd op dat moment in de binnenstad zo onrustig dat de politie het noodzakelijk vond om de wapenstok te gebruiken. Een 24-jarige Leeuwarder moest hierna mee naar het bureau voor het beledigen van de politie.